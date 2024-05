Fluminense planeja festa para apresentação de Thiago Silva no Maracanã

O Fluminense já está planejando que a apresentação de Thiago Silva seja uma grande festa. O retorno do zagueiro ao time que o revelou deve ocorrer no dia 7 de junho, no Maracanã, com uma apresentação do grupo de pagode Sorriso Maroto. A expectativa é que a festa seja parecida com a que foi feita no retorno de Marcelo.

Silva, de 39 anos, retorna ao Tricolor Carioca com um contrato até junho de 2026. Ele estreou sua carreira profissional no próprio Fluminense, em 2006, onde conquistou a Copa do Brasil e a vice-colocação na Libertadores, em 2008.

A expectativa é que a reestreia seja contra Palmeiras, na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas com o adiamento das rodadas por conta das chuvas que atingem o Rio Grande do Sul, o adversário pode ser outro.

Antes de retornar ao Fluminense, Thiago Silva jogou no Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea, além de ter sido capitão da Seleção Brasileira.