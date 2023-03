Com Robson Melo no comando técnico do Tapajós, Vinícius pede atenção ao Remo na partida de sábado

Apesar da distância que os separa na tabela, Remo e Tapajós devem fazer um jogo franco neste sábado, pela 6ª rodada do Campeonato Paraense. Enquanto os azulinos são o líder geral do certame, com cinco vitórias e 100% de aproveitamento, o adversário tem humildes três pontos, procurando a todo custo deixar a parte de baixo da tábua classificatória. Para evitar um resultado desagradável em pleno Baenão, o goleiro Vinícius pede atenção máxima, dentro e fora das quatro linhas.

"A expectativa é muito boa. Viemos de uma sequência positiva de resultados, isso deixa o time motivado, feliz, trabalhando bastante para continuar esse ritmo de vitórias", diz ele, sem esquecer de mencionar o novo técnico do time, que vem em uma sequência de trabalhos em vários times do estado e hoje comanda o Tapajós, após a saída do carioca Arthur Bernardes. "A gente sabe que mudou o comando técnico. Agora estão com o Robson Melo, que é um treinador que trabalha muito forte, exige bastante dos seus jogadores. Então esperamos um jogo muito difícil, mas dentro de casa é continuar impondo o nosso ritmo, a nossa imposição para conquistar a vitória", alerta.

Embora a perspectiva seja de um jogo duro, o arqueiro não esconde a alegria pela situação do time, que vem embalado no Parazão, Copa Verde e Copa do Brasil. "Sem dúvida é o melhor início. Estamos 100% em todas as competições que disputamos. Fico feliz, pois tivemos um bom tempo de pré temporada para trabalhar e transmitimos em dois meses com o Marcelo Cabo tudo o que vem sendo pedido. Não estamos no nosso ideal, no 100%, mas ficamos felizes de jogo a jogo evoluir e ter essas vitórias. Tudo o que o professor pede, temos conseguido fazer e isso nos deixa muito bem", reforça.

Que quebra, o goleiro reforça que o bom momento pode ser muito vantajoso financeiramente, principalmente pela participação na Copa do Brasil, onde o time garantiu uma premiação de 2,1 milhões, após vencer o São Luiz-RS por 2 a 1. "A gente fica feliz porque a Copa do Brasil permite essas premiações, passando de fase. É uma temporada longa, difícil, e o clube que se encontra na Série C é um dinheiro vem vindo e o nosso presidente vai gerir da melhor maneira possível isso que a gente vem conquistando dentro de campo", encerra.