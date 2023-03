Clube do Remo anuncia apoio a campanha contra assédio nos estádios

Buscando ver seus times do coração, cada vez mais mulheres e pessoas LGBTQIA+ frequentam estádios. No entanto, ainda existe um fator preocupante que assombra esse público em especial nas cadeiras e arquibancadas: o assédio. Buscando uma solução contra esse problema, o Clube do Remo anunciou apoio à campanha contra o assédio nos estádios realizada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa (Segup).

Com o slogan "Importunação sexual é crime. Não faça parte desse time", a campanha vai ser difundida durante todo o Campeonato Paraense de 2023, com apoio também das polícias Civil e Militar, além da Guarda Municipal. O objetivo é garantir a participação de mulheres e pessoas LGBTQIA+ nos jogos do Parazão, com segurança e assegurando que aqueles que forem importunados saibam como agir.

A divulgação ocorrerá com a distribuição de panfletos nos jogos do Parazão, e contará com a presença agentes policiais apostos em viaturas rosas, do programa Pró-Mulher Pará, para realizar a segurança das partidas e atuar de forma repressiva em caso de flagrantes de assédio.

Anteriormente o Remo já havia realizado uma campanha contra ataques homofóbicos nos estádios, com o lançamento de uma cartilha de “bons modos”.