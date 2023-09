Com ‘missão impossível’ pela frente, Remo recebe o Grêmio pela Copa do Brasil Sub-20

Com uma desvantagem de cinco gols, o Remo busca um milagre contra o Grêmio, pela Copa do Brasil Sub-20. Nesta quarta-feira (20), às 15h, no Estádio do Baenão, o Leão recebe o Tricolor Gaúcho pela partida de volta das quartas de final da competição, com transmissão do Sportv. A equipe paraense, única representante do Pará no torneio, joga a sequência - ainda que, na teoria, seja uma missão que beira o impossível.

Primeiro jogo

O primeiro duelo foi disputado ainda na última quinta-feira (14), no Estádio Airton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul (RS). Visitante, o Remo viu o Grêmio sacramentar a vitória logo nos primeiros 45 minutos - quatro gols na etapa inicial. Os tentos da partida foram marcados por Nathan Fernandes (duas vezes), Igor, João Ramos e Rubens.

Mudanças

O jogo de volta entre o Leão Azul e o Tricolor Gaúcho, em Belém, estava inicialmente marcado para às 19h desta quarta. No entanto, por um pedido do Remo junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), houve a mudança de horário e o Leão conseguiu antecipar para 15h.

O Leão disponibilizou na última segunda-feira (18) os ingressos para a partida. A arquibancada está no valor de R$ 10, enquanto a cadeira custa R$ 20. Sócio-torcedor adimplente tem entrada liberada para o duelo desta tarde.

Próximo desafio

Quem avançar para as semifinais encara quem passar de CSA e Bahia, também em partidas de ida e volta. No primeiro duelo, em Maceió, o Tricolor Baiano também venceu por 5 a 0. Acompanhe a cobertura completa do confronto de volta entre Remo e Grêmio pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.