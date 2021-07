Com logo de possível fornecedora de camisa, Remo faz homenagem ao Dia do Rock

O dia mundial do rock não passou batido pelo Baenão. O Leão divulgou nesta noite a chamada para o jogo contra o Brusque-SC, que ocorre nesta quarta-feira (14), no Baenão, na “pegada” do rock, porém, o logo da empresa Volt, nova fornecedora de material do Remo, estava presente na arte ao redor da guitarra.

O clube poderá estrear novo uniforme contra o Brusque. Ainda não falou oficialmente, mas a empresa Volt conversou com o clube, estudou o mercado e decidiu investir no Remo. A Kappa, atual fornecedora de material esportivo e que veste o remo desde fevereiro de 2020, teve seu contrato rescindido na justiça, após a diretoria azulina alegar falta de compromisso com os prazos de entrega de uniformes, além da qualidade ruim das peças.

Saiba mais

Na justiça! Remo solicita rescisão do contrato com a Kappa e juíza acata pedido

Remo enfrenta problemas com a Kappa, mas confirma lançamento da coleção 2021

Suposta camisa do Remo vaza e revela possível nova fornecedora

Na semana passada uma foto circulou nas redes sociais sobre uma possível nova camisa do Remo, já com a empresa Volt.