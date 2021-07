Suposta camisa do Remo vaza e revela possível nova fornecedora

Uma das maiores expectativas do Remo, além da recuperação na Série B do Brasileiro, é o novo uniforme do clube, após a rescisão com a Kappa. Pois, segundo o perfil no Twitter Remo 100%, vazou a nova camisa azulina, além de revelar o novo fornecedor.

Leia mais:

A empresa seria a empresa brasileira Volt que, como noticiado pela equipe de O Liberal há quase um mês, o Remo considerava um parceira com a companhia: