Revanche? Remo x Vila Nova se reencontram após final da Série C; retrospecto é equilibrado

O Remo encara o Vila Nova-GO em Belém, nesta quinta-feira (8), às 21h, no Baenão, pela 10ª rodada da Série B. O duelo marca o reencontro entre os finalistas da última edição da Série C, onde terminou com o clube colorado campeão com duas vitórias, porém, o equilíbrio marca o confronto geral entre as equipes.

Remo x Vila Nova se enfrentaram 14 vezes em partidas oficiais, com quatro vitórias para cada clube e seis empates. O último encontro entre Leão x Tigre ocorreu neste ano, pela Série C de 2020, no Mangueirão, com vitória da equipe goiana por 3 a 2, de virada e culminou com o tricampeonato brasileiro do time colorado.

O Vila Nova fez a festa no Mangueirão após a conquista a da Série C (Cristino Martins / O Liberal)

Faz um tempinho...

O último triunfo do Remo diante do Vila ocorreu no 5 de setembro de 2006, também pela Série B. Leão 4 a 1, com gols de Otacílio, Izaías (duas vezes) e Renato Santiago.

Renato Santiago sendo abraçado por Rafael Ueta, após marcar um dos gols do Leão contra o Vila Nova em 2006, no Baenão (Cristino Martins / O Liberal)

Veja os confrontos

07.03.1972 – Vila Nova 1 x 1 Remo – Torneio Pará-Goiás

13.04.1973 – Remo 0 x 1 Vila Nova – Torneio Pará-Goiás

30.09.1979 – Vila Nova 2 x 1 Remo – Brasileiro – Copa Brasil

09.08.1999 – Vila Nova 2 x 2 Remo – Série B

10.09.2000 – Remo 1 x 0 Vila Nova – Copa João Havelange

19.10.2002 – Vila Nova 1 x 2 Remo – Série B

31.05.2003 – Remo 0 x 0 Vila Nova – Série B

19.06.2004 – Remo 1 x 1 Vila Nova – Série B

22.04.2006 – Vila Nova 1 x 2 Remo – Série B

05.09.2006 – Remo 4 x 1 Vila Nova – Série B

30.08.2020 – Remo 0 x 0 Vila Nova – Série C

01.11.2020 – Vila Nova 0 x 0 Remo – Série C

23.01.2021 – Vila Nova 5 x 1 Remo – Série C