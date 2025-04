Com Jaderson de volta e Camutanga entre os titulares, Remo está escalado para enfrentar o Botafogo

Com o objetivo de vencer e entrar no G4 da Série B, o Remo vai entrar em campo diante do Botafogo-SP com novidades. Para a partida, válida pela 3ª rodada da segundona, além de Jaderson retornar ao time titular após lesão, o técnico Daniel Paulista irá promover a estreia do zagueiro Camutanga, apresentado recentemente. A bola rola às 20h, no Estádio Santa Cruz.

