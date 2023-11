Com Fortaleza em crise, Papellin só deve ser anunciado pelo Remo após o final da Série A

O Remo está praticamente fechado com o executivo de futebol Sérgio Papellin, do Fortaleza. No entanto, o anúncio do profissional só deve ocorrer ao final da Série A do Brasileirão. A informação foi confirmada por uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao Leão Azul.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo.

De acordo com a fonte, o mau momento do Fortaleza na Série A do Brasileiro faz com que o anúncio do executivo por parte do Remo seja segurado. No momento, o Tricolor Cearense está na 12ª colocação do Brasileirão, não vence há cinco partidas e corre risco de rebaixamento à Segunda Divisão.

VEJA MAIS

Ainda conforme a fonte, outro fator que impede o anúncio do profissional pelo Leão é o burocrático. Funcionário do Fortaleza desde 2017, Sérgio Papellin tem contrato com o Tricolor Cearense até o final do Campeonato Brasileiro.

Por estar dividindo funções entre os dois clubes - Remo e Fortaleza - Papellin tem assumido menos protagonismo nas negociações de novos jogadores para o time azulino. No momento, quem tem liderado os acordos é o técnico Ricardo Catalá, que teve a renovação de contrato anunciada há alguns dias.

Até o momento, o Remo não confirmou nenhuma nova contratação para a temporada de 2024. No entanto, a fonte afirma que várias negociações estão em andamento e anúncios podem ser feitos em breve, mesmo antes do final da Série A do Brasileirão, quando Pappelin chegar em Belém.

Em 2024, o Remo terá um calendário de competições robusto. Além do Campeonato Paraense, o Leão terá a disputa da Copa Verde, da Copa do Brasil e da Série C do Brasileirão.