Com estreia, Clube do Remo está escalado para encarar Aparecidense no Mangueirão; veja

Com estreias, o técnico Rodrigo Santana escalou o elenco do Clube do Remo para encarar o Aparecidense nesta segunda-feira (05/8), no Estádio do Mangueirão. O Leão chega em campo em busca da vitória em casa, para garantir vaga no G8 e a classificação para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro.

A novidade na escalação é o lateral-esquerdo Sávio, contratado pelo Leão na última semana. Completando o time titular estão Ligger, Bruno Silva e João Afonso na defesa, Sávio, Pavani, Jaderson e Diogo Batista, no meio-campo e laterais, e Marco Antônio, Ribamar e Kelvin no ataque, completando a provável formação 3-4-3 do treinador Rodrigo Santana.

Remo e Aparecidense se encaram a partir das 20h desta segunda-feira, no Estádio do Mangueirão. A partida terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal OLiberal.com.