Com desfalques, Remo tenta se afastar do Z4 da Série C e encara o Floresta-CE fora de casa

O domingo (2) é de decisão para o Remo. O Leão Azul encara o Floresta-CE, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), às 19h, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. A equipe paraense tenta voltar a vencer na competição e se afastar ainda mais do Z4, com um “trunfo” que é jogar fora de casa, já que o Remo é um dos melhores mandantes da Terceirona. Já o clube cearense busca escapar da zona de rebaixamento.

A equipe paraense ocupa atualmente a 13ª colocação com 12 pontos, mas corre risco de retornar para a zona de rebaixamento. O Remo vacilou em casa na última rodada ao empatar em 1 a 1 com o Figueirense-SC, no Mangueirão, com mais de 30 mil torcedores e perdeu a oportunidade de encostar de vez nos times que brigam por uma vaga na próxima fase.

Desfalques

Para o jogo contra o Floresta, o técnico do Remo, Ricardo Catalá, terá algumas ausências. O lateral-direito Lucas Marques e o meia Pablo Roberto, levaram o terceiro cartão amarelo na última partida e terão que cumprir suspensão. O comandante azulino terá como substituto imediato na lateral-direita o jogador Lucas Marques, e que foi titular da equipe em boa parte da temporada 2023. Já no meio-campo, Ricardo catalã possui algumas opções, uma delas é o meia Marcelo, que foi contratado recentemente pelo Leão junto ao Volta Redonda-RJ. Outra opção é a entrada de Richard Franco, que vem entrando nos jogos na segunda etapa.

Lesionado

Outra ausência no grupo é o lateral-esquerdo Leonan. O jogador se machucou durante um treino antes da partida contra o Figueirense e lesionou o joelho. O atleta ficará de fora do time entre 15 e 20 dias e pode ser um desfalque para o clássico Re-Pa, marcado para o dia 17 deste mês. O time segue com o lateral Kevin na posição, porém, o atleta foi bastante questionado pela torcida azulina na semana passada, contra o Figueirense.

Dúvida

Ricardo Catalá também poderá ter a ausência do volante Anderson Uchôa. O jogador sentiu o púbis contra o Figueirense e deixou o jogo, porém, tinha chance de jogar diante do Floresta, mas o clube não confirma. Quem poderá entrar no time, caso Uchôa não jogue é Claudinei, que trabalhou durante a semana desempenhando a função no time titular.

Cara nova

Para o jogo diante do Floresta, Catalá poderá contar com um dos reforços contratados pela diretoria azulina. O atacante Vitor Leque, foi anunciado esta semana, treinou com a equipe e foi apresentado na última sexta-feira e é opção do comandante azulino, já que teve seu nome divulgado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID).,

Retrospecto bom longe de Belém

A equipe paraense tenta manter o bom retrospecto jogando fora de casa. O Remo conquistou sete pontos dos 12 conquistados jogando longe do seu torcedor. As duas últimas partidas fora de casa nesta Série C, o Leão Azul conquistou duas vitórias, contra a Aparecidense-GO Pouso Alegre-MG, ambas por 2 a 0.

Novo técnico

Já o Floresta, adversário azulino, terá a estreia do treinador. O clube acertou a contratação do técnico paulista Sérgio Soares, de 56 anos, após a saída de Gerson Gusmão, profissional que já comandou o Remo em 2022. O novo treinador poderá contar com quase toda a equipe para o confronto diante do Leão. O único desfalque é o meio-campista Matheus Roldan, que levou o terceiro amarelo e irá cumprir suspensão, para o seu lugar, as opções são: Eduardo e Lucas Alisson. A equipe cearense e incluindo o meia Ricardinho, que jogou em Belém pelo Paysandu, maior rival do Remo.

No Z4

O Floresta está na penúltima colocação da Série C com 10 pontos, mas pode ultrapassar o Remo em caso de vitória. Os três pontos são importantíssimos para o clube cearense, que conquistou 80% dos seus pontos atuando em casa, no Estádio Presidente Vargas.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Presidente Vargas – Fortaleza (CE)

Data: 02.07.2023

Horário: 19h

Árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Júnior (PE)

Assistentes: Ricardo Bezerra Chianca (PE) e Bruno César Chaves Vieira (PE)

Quarto árbitro: Alexandre de Souza Peixoto (CE).

FLORESTA: Zé Carlos; Igor Carvalho, Matheus Rocha, Eduardo e Vitão; Davi Castro, Jô Almeida e (Eduardo ou Lucas Alisson); Wendel, Marllon e Romarinho. Técnico: Sérgio Soares.

REMO: Vinícius; Lucas Mendes; Diego Ivo, Diego Guerra e Kevin; Anderson Uchôa (Claudinei); (Marcelo ou Richard Franco) e Rodriguinho; Pedro Vitor, Muriqui e Rafael Silva. Técnico: Ricardo Catalá.