Com desfalques na relação, Cruzeiro desembarca em Belém para jogo da Copa do Brasil, contra o Remo

A delegação do Cruzeiro já está em Belém, para a partida contra o Remo, válida pela terceira fase da Copa do Brasil. A Raposa veio com alguns desfalques em relação ao time que disputa atualmente a Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois times se enfrentaram pelas última vez no ano passado, quando disputavam a segunda divisão. Nos dois jogos, o Leão Azul paraense saiu vitorioso.

Para esta competição, o técnico Paulo Pezzolano relacionou 21 jogadores, que devem ser utilizados nos 90 minutos iniciais, como passaporte para as oitavas de finais da Copa BR. A relação saiu logo após o último treino em solo mineiro, no último domingo, na Toca da Raposa. Pezzolano trouxe algumas novidades, como o goleiro Gabriel Mesquita, o zagueiro Zé Ivaldo e o atacante Jajá.

Sobre reforços, o treinador assegurou a presença de outros atletas. Um deles é o meia João Paulo, que está de volta após lesão muscular. No entanto, o Cruzeiro chega a Belém sem seu principal homem de finalização. O centroavante Edu permaneceu em Belo Horizonte, devido a um problema adquirido na coxa. Edu, Fernando Canesin, Felipe Machado, Eduardo Brock e Neto Moura estão fora da partida.

Remo e Cruzeiro decidem quem passa às oitavas em melhor de dois jogos. Na terceira fase, ambos chegam com cota de premiação no valor de R$ 1,9 milhão. Quem vencer chega às oitavas de embolsa nova cota, no valor de R$ 3 milhões.

Confira os relacionados:

Goleiros: Rafael Cabral e Gabriel Mesquita;

Defensores: Geovane Jesus, Lucas Oliveira, Matheyus Bidu, Rafael Santos, Romulo, Wagner e Zé Ivaldo

Meias: Adriano, Daniel Junior, João Paulo, MIticov, Pedro Castro e Willian Oliveira;

Atacantes: Jajá, Jhosefer, Marcelinho, Rodolfo, Vitor Leque e Wagninho.