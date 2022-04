Ex-Remo, volante é anunciado pelo Cruzeiro para a disputa da Série B do Brasileirão

O Cruzeiro usou as redes sociais para anunciar o volante Neto Moura, de 25 anos, para reforçar a equipe no restante da temporada 2022. O jogador esteve no elenco do Remo que foi rebaixado na última Série B, onde jogou 10 partidas e marcou um gol. O atleta se destacou no Mirassol, no Paulistão 2022, onde fez 14 jogos e distribuiu duas assistências.

