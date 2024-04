Clube do Remo lança camisa especial para conscientização sobre Transtorno do Espectro Autista; veja

Em uma ação visando a inclusão, o Clube do Remo lançou nesta quarta-feira (3), uma camisa especial para a conscientização e apoio a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O modelo foi divulgado nas redes sociais do clube e já está à venda nas lojas oficias.

Confira:

Assinada pela marca Volt, fornecedora de material esportivo do Remo, a camisa conta com detalhes de peças de quebra-cabeças, símbolo oficial do TEA, ao longo do tecido e também em aplicações na gola e nas mangas, com o fundo azul-marinho, cor tradicional do Leão.

O uniforme conta também com uma gravação em relevo, no formato de coração, atrás do escudo do clube, e o selo da campanha aplicado na parte de trás da camisa, com a mensagem: “Jogamos pelo autismo. Hoje e sempre”.

Os torcedores interessados podem encontrar o modelo em todas as lojas oficiais do Clube do Remo, pelo valor de R$ 199,99. De acordo com o clube, parte do valor arrecadado será doado para organizações sociais que trabalham com a causa autista.