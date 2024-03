Primeira edição da Copa do Mundo de futebol autista pode ser sediada no Pará

A Instituição Autismo Soccer Internacional está organizando a primeira edição da Copa do Mundo de Futebol Autista, prevista para ser realizada em abril de 2025, no Brasil. Com isso, o Pará pode ser escolhido como um dos estados sede do evento.

A competição é formada por pessoas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), e o Pará se tornou um dos fortes candidatos para receber o evento, pois o coordenador da região norte do movimento Todos pelo Autismo (TOPA), Marcos Amorim de Souza, estaria negociando com o Governo do estado para assegurar que a Copa ocorra em solo paraense.

O ministro do esporte, André Fufuca, estaria animado com o projeto e já estaria de acordo com a ideia do evento, que ao todo, terá dez seleções mundiais competindo em diversos estádios do Brasil.