Sob chuva, 10ª Caminhada Down é realizada na Praça Batista Campos em Belém

A chuva atrasou, mas não impediu a realização da 10ª Caminhada Down, que ocupou a Praça Batista Campos, em Belém, na manhã deste domingo (24). A edição deste ano teve como tema: “Chega de estereótipos! Abaixo o capacitismo!”, e foi realizada por meio de uma parceria entre a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e Associação de Mãos Cromossomo 21, Pestalozzi, Centro de Referência em Inclusão Educacional (Crie), Projeto Acreditar e o Grupo Viver com Alegria.

Na última quinta-feira, 21 de março, foi celebrado o Dia Internacional da Síndrome de Down. “Essa caminhada acontece no mundo inteiro. O objetivo principal é desmistificar o olhar que a sociedade tem para com as pessoas com Síndrome de Down”, explica a professora Andréa Miranda, diretora do Núcleo Acessar, vinculado à Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA).

“Mostrar que a Síndrome de Down é sinônimo de capacidade; basta que nós, enquanto sociedade, identifiquemos as barreiras que a todo momento a gente impõe a essas pessoas para que elas não consigam existir do jeito que elas são”, acrescenta.

Além da caminhada em torno da Praça Batista Campos, a programação contou com apresentações culturais das instituições que atendem as pessoas com deficiência em geral e artísticas, de Geraldo Sena e Lia Sophia.

Pela primeira vez, o Movimento do Orgulho Autista do Brasil (Moab) participou da Caminhada Down. O coordenador estadual do Moab, Cristian Vidal, ressaltou a importância de reforçar a luta por direitos das PcDs. “A gente sempre faz parte das comissões de direitos humanos que envolvem todas as pessoas com deficiência, não só o autismo. E a gente também tem muitas pessoas com síndrome de Down que são autistas”, destacou.

A aposentada Ivone Dias (35 anos) e a filha Thamiris Dias (27 anos) (Foto: Gabriel da Mota | O Liberal)

A aposentada Ivone Dias (65 anos) levou a filha, Thamiris Dias (27 anos), para o evento. “A caminhada é para mostrar que a gente está lutando para que eles [pessoas com Down] tenham convívio com todos, e mostrar que todos eles são capazes”, declarou Ivone. É a terceira vez que ela e a filha, usuárias da Apae Belém, participam da Caminhada.

Dileane Rocha (50 anos), profissional do lar, defende a importância da conscientização pelo fim do preconceito às pessoas com Down. “Hoje em dia, a gente vive muito preconceito. Por mais que as pessoas não falem, mas, pelo olhar, a gente sabe. Estamos aqui para ajudar a informar que o preconceito não leva a nada”, reforçou a mãe de Bárbara Rocha (26 anos), que acrescentou: “Eu vim para a caminhada muito feliz”. Há 8 anos, elas participam do Projeto Acreditar, que atende pessoas com deficiência na capital paraense.

A profissional do lar Maria do Carmo Souza (64 anos) e a filha Pérsia dos Santos (43 anos) (Foto: Gabriel da Mota | O Liberal)

A profissional do lar Maria do Carmo Souza (64 anos) levou a filha Pérsia dos Santos (43 anos), que possui deficiência intelectual, para apoiar a causa. “Toda vez que tem eventos para pessoas com deficiência nós participamos. Viemos para dar apoio e para as pessoas verem que não tem só a Síndrome [de Down], mas outras deficiências também”, explicou.

A Semana de Visibilidade da Pessoa com Síndrome de Down e Autismo, promovida pela Apae Belém, começou no dia 19 de março e vai até a próxima quarta-feira (27). Confira a programação restante:

Segunda, 25/03

8h - Agroparque 8h

15h - Palestra sobre Educação de Jovens e Adultos ( Auditório da Apae Belém - Av. Generalíssimo Deodoro, 413)

18h - Roda de conversa com Carol Salomão, Unama Alcindo Cacela 18h

Terça, 26/03

9h/15h - IT Center (Parque de Diversões)

8h - ⁠Passeio no Parque do Utinga

Quarta, 27/03

8h - Oficina Culinária na APAE BELÉM

7h30 - Aulão de Fit Dance no Clube Alegria⁠

15h - ⁠Yogaterapia (APAE Belém - Av. Generalíssimo Deodoro, 413)