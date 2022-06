Clube do Remo e JP8 fazem final do Campeonato Paraense de Basquete Sub-15; veja

O Campeonato Paraense de Basquete na categoria sub-15 já tem seus dois finalistas. Clube do Remo e JP8 se enfrentam a partir das 19h15, no ginásio Serra Freire, com entrada gratuita. Os dois times ganharam o direito de decidir quem leva a taça do estadual de basquete após vencerem seus respectivos adversários na semifinal.

O Leão Azul passou pelo Alcetéia, pelo placar elástico de 113 x 16, para a alegria do técnico Giovanni Martins. “Feliz pelo resultado e pela entrega dos atletas em quadra. Agora vamos em busca desse título. Estão todos de parabéns”, disse. A campanha remista até aqui conta com quatro vitórias e uma derrota.

A campanha do adversário também conta com quatro vitórias e uma derrota. Na semifinal, o JP8 eliminou a equipe do Paysandu, pelo score de 57 x 49.