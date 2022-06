Basquete máster do Pará vence Pernambuco e ganha título Norte-Nordeste

A equipe paraense de basquete máster, categoria 50/54 anos, sagrou-se campeã do XIII Torneio Norte-Nordeste, realizado na cidade de Recife-PE no período de 16 a 19 de junho, no ginásio Marista da capital pernambucana.

Os paraenses, na final, venceram os times da casa por 80 a 57. Uma conquista memorável, sobretudo por ter sido invicta. “O Pará sempre fez boa campanha no torneio e neste ano conseguimos o título de 50 anos, além dos vices de 35 e 70 anos, respectivamente“, enalteceu Paulo Seráfico, presidente da Associação Paraense de Basquete Máster (APBM) e chefe da delegação que esteve no estado nordestino.

Pernambuco foi campeão dos 35 e 70 anos, em ambos vencendo o Pará. O basquete máster estadual participa das competições nacionais desde a fundação da APBM.

“A Associação Paraense de Basquetebol Master foi criada no dia 1º de julho de 1997 e desde então participa de diversos torneios nacionais”, comenta Seráfico, acrescentando que o aniversário da entidade será comemorado na sede social da Assembleia Paraense, ocasião em que também ocorrerão homenagem aos atletas que participaram do torneio Norte-Nordeste.

A equipe campeã 50/54 anos contou com os atletas Alexandre Costa, Mário Telmo, Fabrizio Gonçalves, Marcelo Nascimento, Adriano Medeiros, José Arodo, Luiz Horta, Marcio Pedrosa, Marcelo Chermont, Marcelo Sampaio e Márcio "Boquinha" Sampaio.