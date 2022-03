Jovem sofre mal súbito e morre jogando basquete em Belém

Um jovem jogador de basquete morreu no último final de semana em Belém. Willian Lopes, de 27 anos, estava jogando com os amigos na quadra do Conjunto Império Amazônico, no bairro do Souza, em Belém. A informação foi confirmada por um amigo de Willian.

O sábado (19) marcava a volta das atividades na quadra do Conjunto Império Amazônico, quando teve um mal súbito e desmaiou em quadra. Ele foi levado por amigos para a UPA da Sacramenta, mas não resistiu e faleceu. Willian era bastante conhecido e jogava pelo Médici Old Boys (MOB) e fomentava a prática do basquete nos bairros de Belém.

A morte de Willian abalou a comunidade do basquete e assustou a todos que estavam em quadra. Um dos amigos de Willian, Wagner Wellington, lamentou a morte do companheiro de esporte nas redes sociais.

“Um cara que aproveitou a vida e brincou muito. Fico feliz de ter feito parte de muitas coisas ao seu lado, no último momentos de vida estava fazendo o que mais gostava que era jogar basquete, além de estar entre amigos”, escreveu.