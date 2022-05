Em rodada dupla nas quadras, Paysandu triunfa no sub-15 e perde na categoria sub-19. saiba mais

As equipes de basquete das categorias sub-15 e sub-19 do Paysandu entraram em quadra para a disputa de rodada dupla, válida pelo Torneio da Federação Paraense de Basquete, na última quinta-feira. Na primeira categoria, o time bicolor saiu vitorioso, enquanto o sub-19 acabou derrotado pelo JP8.

As partidas aconteceram no ginásio Moura Carvalho, na sede social do clube, em Belém. O primeir confronto aconteceu contra a equipe do JP8. O sub-15 não tomou conhecimento do adversário e venceu pelo placar de 76 a 29. Já na categoria sub-19, contra o mesmo adversário, os bicolores perderam por 84 a 73.

As duas categorias voltam às quadras na próxima semana. Dia 16, o sub-19 bicolor enfrenta o Remo, a partir das 20h45, no ginásio Moura Carvalho, enquanto o sub-15 também enfrenta o Remo, na quinta-feira, a partir das 19h15, no ginásio Serra Freire, em Belém.