Basquete: Paysandu vence o Remo e conquista o título do Torneio da FPB categoria Sub-13

O Paysandu levantou a taça do Torneio da Federação Paraense de Basketball (FPB) na categoria Sub-13. O Papão venceu o Clube do Remo, na última semana, pelo placar de 58 a 53, no terceiro jogo da série melhor de três e ficou com o título, no Ginásio Moura Carvalho, em Belém. Com o triunfo, o Papão fechou o confronto em 2 a 0.