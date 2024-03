Centroavante do Remo marca após quatro partidas e promete melhorar números: 'Vim aqui para evoluir'

Após vencer o Amazonas por 2 a 1 no jogo de ida, o Remo empatou com a Onça em 2 a 2 e garantiu a vaga na semifinal da Copa Verde no último sábado (23). Com o resultado, o Leão Azul viu de camarote o maior rival passar pelo Manaus, confirmando o primeiro Re-Pa oficial da temporada. É nesse panorama que um dos centroavantes do clube vem se animando para continuar marcando gols pelo clube, após um hiato de quatro partidas em branco.

Contra o Amazonas, Ytalo marcou o terceiro gol vestindo a camisa do Leão Azul, em 10 partidas disputadas. Os números não o empolgam muito, mas revelam a disposição do atleta em reaver a marca que o consagrou na Série B do ano passado, quando marcou 13 vezes pelo Sampaio Corrêa.

"Desde o começo eu falo que vim para fazer gols. Eu fiquei cerca de 20 dias parado por causa da lesão. Depois de recuperado, essa é a terceira partida que faço. Os outros dois eu entrei por pouco tempo. Desta vez pude fazer um tempo inteiro. Como eu venho falando. Quando a bola sobra eu tento fazer o gol. É o que eu mais sei fazer. Mas espero que a gente possa continuar nessa pegada e fazer um grande jogo na quinta", conta Ytalo, que admite ter visto na equipe a mesma instabilidade, mas apenas na primeira etapa do jogo.

"O professor teve uma conversa com a gente, também conversamos entre nós. Acho que fizemos um primeiro tempo abaixo do que a gente almeja. Nós cobramos e após o intervalo as coisas mudaram bastante. O time entrou um pouco anêmico, poderia até ter tomado mais gols, mas no segundo a postura foi outra. Se a gente virasse o jogo não seria nada absurdo por aquilo que produzimos", conta.

Ytalo tem como principal concorrente no grupo o camisa 9 Ribamar, que ostenta números parecidos. Em nove jogos, o centroavante marcou duas vezes. Ambos disputam a preferência do técnico Gustavo Morínigo, também com a opção o jovem Kanu, das categorias de base. Embora esteja devendo mais gols, ele explica que na atual formação tática azulina, os centroavantes exercem uma função diferente do que se imagina, incluindo no estilo de jogo também a marcação.

"Pelo modo de jogo que temos aqui, eu, Kanu, Ribamar, onde a gente marca muito. Não é aquele centroavante parado que fica só parado esperando a bola. Quanto aos meus números em 10 jogos, estão um pouco abaixo. Tem jogos que você vem no banco, em alguns poderia ter feito melhor, como contra a Tuna, onde perdi um pênalti. Acho que sempre tem alguma coisa a melhorar, evoluir, para que a bola chegue mais fácil. Mas isso é dia-dia", encerra.