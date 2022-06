CBF divulga tabela completa do Brasileiro Feminino A3 e Remo conhece adversário; veja

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira a tabela completa do Campeonato Brasileiro Feminino da categoria A3. A competição começa no próximo dia 11 de junho e vai até o dia 27 de agosto. Entre os participantes, o Clube do Remo espera fazer bonito na sua estreia contra o Ypiranga, marcada para o dia 11.

A disputa conta com 32 times no primeiro formato da competição. Eles disputam partidas eliminatórias, em confrontos de ida e volta, definidos por critérios geográficos. As equipes classificadas avançam para jogos de mata-mata até a final. Por ser o melhor colocado no ranking, o Remo enfrenta o Ypiranga fora e no dia 18 decide a sorte em casa. Os quatro clubes semifinalistas da Série A3 subirão de divisão e disputarão a A2 em 2023.

O Leão conquistou vaga na Série A3 após vencer o Campeonato Paraense de 2021. A competição estava prevista para começar no mês de maio, mas foi adiada pela CBF. A entidade máxima do futebol ainda elabora o regulamento do torneio, que pode ser inteiro em formato mata-mata ou dividido em grupos regionais, similar à Série D masculina.

Para a competição, o departamento de futebol fez uma série de investimentos e contratações. Ao todo, foram 14 reforços, incluindo sete atletas da Esmac, equipe paraense que disputa a Série A1, elite do futebol feminino nacional. "A A3 é muito importante para o Remo, então estamos montando um elenco de olho no acesso. Vieram sete jogadoras da Esmac, a Lora Soure, a Letícia, a Thaissinha, a Alessandra, a Leleco, a Priscila e a Milena. Caso todos os negócios sejam concretizados, teremos um elenco de 35 atletas", disse Marcelo Bentes.

Remo e Esmac:

Ida - 11/06 às 10h, no estádio Milton de Souza Corrêa, em Macapá

Volta - 18/06 às 15h, no estádio Evandro Almeida, em Belém