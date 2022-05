Esmac empata com o Red Bull Bragantino-SP pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino

A Esmac somou um ponto fora de casa pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A1. A equipe de Ananindeua (PA) empatou em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino-SP, na tarde deste sábado (28), no Centro de Formação de Atletas, na cidade de Jarinu (SP), em jogo válido pela 10ª rodada.

As meninas do Red Bull Bragantino abriram o placar logo no início da partida. Aos seis minutos Luana Lima balançou a rede da Esmac. A equipe paraense não se entregou e conseguiu o empate aos dois minutos da segunda etapa com Karla. O resultado não foi bom para nenhuma das equipes, que seguem como as duas últimas colocadas na classificação do Brasileirão, com a Esmac somando cinco pontos e o Red Bull Bragantino apenas dois, segurando a lanterna.

Faltam cinco rodadas para o término da competição e a Esmac, única representante do Norte na elite do futebol feminino luta para se manter Primeira Divisão nacional. O próximo compromisso das meninas da Esmac será no domingo (5), às 10h, contra o Santos-SP, na famosa Vila Belmiro, um dos templos do futebol nacional.