Esmac anuncia nova técnica do time feminino sub-17 para disputa do Campeonato Brasileiro

A Esmac anunciou, nesta quarta-feira (29), que a preparadora física do clube Ellen Samila é a nova treinadora do time feminino sub-17. Neste momento, o grupo se prepara para a disputa do Campeonato Brasileiro da categoria de 2022, que começa no dia 13 de abril. Além disso, Samila também será auxiliar na equipe principal, que é comandada pelo recém-contratado Breno Cunha.

Com isso, um dos objetivos da Esmac é futuramente formar a comissão técnica da equipe principal somente com mulheres.

Brasileirão Sub-17

A CBF já definiu os grupos do Campeonato Brasileiro Feminino sub-17. As 12 equipes que irão disputar o título este ano foram divididas em três chaves. A Esmac ficou na A, com Corinthians, Minas Brasília e Santos.

A primeira fase do campeonato ocorre entre os dias 13 e 17 de abril, em São Paulo. Ao final das três rodadas, os líderes de cada grupo e o melhor segundo colocado geral avançam para a semifinal.

O primeiro compromisso da Esmac será no dia 13 de abril, às 18h30, no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba contra a equipe do Santos.

A segunda rodada será contra o Minas Brasília, no dia 15 de abril. E fechando a fase de grupos, a Esmac encara o Corinthians, no dia 17.