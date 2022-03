Esmac é a primeira equipe do Pará a vencer no Brasileirão Feminino A1

Depois de um começo difícil, com três derrotas seguidas, a Esmac venceu o São José no último domingo (27) por 1 a 0. Com isso, o time de Ananindeua fez história por ser a primeira equipe do Pará a vencer na Série A1 do Brasileirão Feminino. O gol histórico foi marcado de pênalti pela meia Lorraine Caixeta, no início do segundo tempo.

Além do gol ter garantido a primeira vitória da Esmac na competição, também colocou a meia Lorraine Caixeta entre as artilheiras do Brasileirão. A jogadora soma três gols e divide a vice-artilharia com a atacante do Santos e ex-Seleção Brasileira Cristiane, que é a maior artilheira dos Jogos Olímpicos, com 14 gols.

Com o resultado, a Esmac saiu da lanterna da tabela e está na 12° posição, com três pontos. Até o momento, a equipe paraense soma quatro jogos, sendo três derrotas e uma vitória.

Agenda

A Esmac volta a campo no próximo domingo (3), às 15h, no Estádio Maria de Lourdes Abadia, no Distrito Federal, contra a equipe Cresspom, que ocupa a 10° posição na tabela.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Andre Gomes, jornalista do Núcleo de Esportes)