Esmac vence São José e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino

A Esmac conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. As meninas de Ananindeua venceram o São José pelo placar de 1 a 0 e passam a respirar na competição. A vitória deixou o time com três pontos. Na próxima rodada, a Esmac encara a Cresspom, no estádio Abadião, em Brasília, no dia três de abril.

Disposta a superar o retrospecto desfavorável nas primeiras três rodadas do Campeonato Brasileiro Feminino A1, Esmac recebeu em Belém o time do São José, pela quarta rodada da competição. A partida realizada no Baenão foi bastante disputada, com um primeiro tempo equilibrado e as definições de placar acontecendo somente na etapa final.

Sob novo comando técnico, a Esmac se posicionou de forma mais ofensiva e teve boas oportunidades de gol. A melhor delas, aos 25, foi numa cobrança de bola parada, após o ataque da Esmac sofrer falta na entrada da grande área. Letícia foi para a cobrança e a bola atingiu o travessão. No rebote a bola sobrou para Lora Capanema, que cabeceou para fora.

Na etapa complementar os dois times vieram sem modificações, que ocorreram no desenrolar do jogo. Logo após o primeiro minuto de jogo a meia Caixeta iniciou a jogada, que culminou no lançamento de Baião, que foi derrubada na área. A própria bateu e deslocou a goleira, abrindo o placar em 1 a 0.

A partir daí a partida teve alguns momentos de interrupção, enquanto os times baixaram mais o ritmo de jogo. O time do São José não conseguia achar espaços na defesa da Esmac, que passou a administrar o jogo até o apito final do árbitro Olivaldo José Alves Moraes.