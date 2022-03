Após primeira vitória no Brasileiro Feminino, técnico comenta semana à frente da Esmac

A vitória da Esmac no último fim de semana, no Brasileirão Feminino, contra o São José - por 1 a 0 - foi a primeira de um time paraense na história da Série A1. O triunfo, após três derrotas nas três rodadas iniciais, foi conquistado sob um novo comando: o técnico Breno Cunha assumiu a função, que era ocupada por Mercy Nunes, e estreou da melhor maneira.

Com isso, a equipe de O Liberal conversou com Breno para repercutir esta primeira semana à frente da Força do Norte. O treinador reforçou que apesar da vitória, ainda teve pouco tempo de trabalho para dizer que já é uma nova equipe:

"Estamos em processo de conhecer o elenco e saber quais são os pontos fortes e suas vulnerabilidades. Tivemos até hoje (29) oito sessões de treino, com um jogo no último domingo no meio deste processo", explicou Breno.

Mudanças

Sobre as mudanças implementadas desde a chegada ao clube de Ananindeua, Breno Cunha explicou que tentou fazer isso mais na parte tática. Algo que a equipe ainda necessitará ainda de tempo para que a equipe tenha solidez defensiva - 11 gols sofridos em quatro jogos - e seja mais eficiente no ataque - apenas três gols marcados.

"Tentamos criar um conceito de defesa em zona e de zona pressionando para que assim conseguíssemos recuperar a bola e ter um jogo com mais posse, tentamos também já neste processo criar muitas linhas de passe e um jogo onde conseguíssemos ir até o último terço com segurança".

Próximo desafio

A Esmac volta a campo no próximo domingo (3), às 15h, contra o Cresspom, fora de casa: no Estádio Maria Abadia, em Ceilândia (DF). Após a primeira vitória, que foi como mandante - no Baenão -, a equipe paraense tenta os primeiros pontos longe de Belém:

"Ainda temos muitas coisas a fazer a para consolidação de um jogo cada dia mais sólido, com mais princípios. Estamos agora indo a Ceilândia (DF) em busca de arrancar pontos do adversário e alcançar nossos objetivos", concluiu Breno.