Catalá destaca compromisso dos atletas e avalia vitória do Remo fora de casa: 'fomos consistentes'

A vitória do Remo diante da Aparecidense-GO por 2 a 0, deu motivação ao time, que passa por uma situação difícil na Série C e que luta contra o rebaixamento. O técnico do Leão, Ricardo Catalá, avaliou o desempenho da equipe fora de casa, salientou a entrega dos jogadores em campo e a firmou que o time vem sendo consistente ao seu comando.

“Fizemos um jogo seguro mais uma vez. Foram quatro partidas sob o meu comando e apenas um gol sofrido e um gol de algo que a gente ainda não pôde trabalhar, que vinha sendo um problema anterior, que eram gols em escanteios. Fomos consistentes defensivamente, soubemos aproveitar os espaços, sofremos muito pouco, fomos consistentes, soubemos competir mais uma vez. Quebra um jejum de mais de um ano sem vitória na Série C fora de casa e esse grupo vem demostrando que possui condições de brigar por algo maior e esse é o nosso objetivo. Não vamos olhar para a tabela, vamos olhar para nós. Agora teremos tempo para trabalhar e esperamos fazer mais um jogo bom fora de casa, que possamos pontuar mais uma vez”, disse.

Ricardo Catalá que a mudança de postura do Remo em campo foi fundamental para a conquista dos três pontos. O comandante azulino reclamou da falta de tempo, e citou o desgaste físico dos atletas em 15 dias à frente do comando do time.

“O fundamental [na vitória] foi a postura dos jogadores. Eles demostram mais vez o nível de compromisso com o Remo, correram pra caramba, tomaram boladas quando foi preciso, competiram muito, jogadores cansados, pois não é fácil jogar quatro vezes em menos de 15 dias e se contarmos a final do Parazão são cinco jogos em menos de 15 dias e isso é muita coisa. A resposta física deles, postura, compromisso demonstra o caráter deles e espero que isso seja valorizado e que possam ser apoiados por essa demonstração de compromisso por esse escudo do Remo”, finalizou.