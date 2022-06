Capitão do Remo, Marlon está entre os três melhores da Série C em roubadas de bola e passes certos

O zagueiro Marlon, capitão e um dos líderes do Remo na temporada, tem se destacado na equipe apesar do mau desempenho do clube azulino em 2022. O jogador é um dos três melhores da Série C levando em consideração duas estatísticas: passes certos e bolas recuperadas. As informações são de Alessandro Amorim, do blog Toró Tático.

Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

VEJA MAIS

As estatísticas de Marlon, obtidas por meio da plataforma InStat, apontam uma sólida temporada do defensor. De acordo com o levantamento ele recuperou 81 bolas e acertou 76% dos 556 passes efetuados no torneio. Os números o colocam como, respectivamente, o segundo e terceiro melhor jogador do campeonato nesses quesitos.

Números de Marlon na Série C

10 jogos disputados, com 1.023 minutos em campo

69% das 104 disputads de bola ganhas (top 7 da Série C)

75% das 54 disputas aéreas ganhas (top 5 da Série C entre zagueiros)

100 desarmes e interceptações.

Marlon é torcedor declarado do Remo, e já tinha defendeu as cores do Leão em 2008, 2009, 2010 e início de 2011. Retornou ao Leão em 2020, a pedido do então técnico Mazola Júnior, foi questionado por parte da torcida, mas terminou a competição como titular e líder em assistências, além de ter conquistado o acesso à Série B. Já na Segundona de 2021, perdeu a posição, mas pela dificuldade do time com contusões e suspensões, jogou algumas partidas como zagueiro.

A partir de então, o jogador se fixou no setor e é titular absoluto da posição nesta temporada. Em 2022, Marlon já disputou 26 partidas e ainda não marcou gols.

A próxima partida de Marlon pelo Remo na Série C será na próxima segunda-feira (22), às 20h, contra o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), pela 12ª rodada do torneio. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com.