Brenner chora ao marcar gol do Remo e homenagear a avó: 'Descanse em paz'

O retornos ao time titular e o gol marcado contra o ABC foram importantes para Brenner no aspecto esportivo e, também, na esfera pessoal. O centroavante azulino chegou aos cinco gols na competição e segue na briga pela artilharia, com apenas dois gols a menos que os líderes no quesito, mas, na comemoração, foi às lágrimas pela recente perda da avó, Dona Maria da Penha.

Assim que balançou as redes cobrando pênalti, aos 18 minutos do segundo tempo, Brenner se emocionou, levantou a camisa e apresentou, às câmeras, a mensagem: “Descanse em paz, vó”. Após a partida, o atacante também escreveu uma longa mensagem nas redes sociais em homenagem.

"Dois dias atrás aconteceu o que eu mais temia, perdi a pessoa mais importante da minha vida, minha vó, mãe, amiga, incentivadora, a mulher mais guerreira que já conheci. A senhora sabe o quanto eu te amava e sempre irei amar e sei de tudo que a senhora fez por mim. Você foi e sempre será tudo na minha vida. [...] Infelizmente não pude me despedir da senhora pessoalmente, mas te homenageei da maneira que eu sei fazer melhor, jogando e fazendo gol", postou Brenner.

O Remo venceu a partida contra o ABC por 2 a 0 e voltou a se aproximar da briga pela classificação à segunda fase da Série C. O outro gol azulino foi marcado por Paulinho Curuá, no primeiro tempo. O Leão Azul chegou aos 21 pontos e ocupa a 8ª colocação, mas perderá a posição após a partida da noite desta segunda-feira entre Manaus e Volta Redonda, independente do resultado.