Brenner: 'A gente tem que se impor', diz atacante do Remo sobre decisão com o Águia

Principal artilheiro do time neste início de Campeonato Paraense, o atacante Brenner tem colhido os frutos da boa atuação no Re x Pa, do último domingo. Além de ser o maior goleador do Remo, com três gols, o atacante tem se articulado em campo, com um recurso tático que ajudou o time a fazer o primeiro gol contra o Paysandu.

VEJA MAIS

"Isso é mais uma característica minha. Eu comecei no meio, então tenho facilidade de receber a bola mais no centro. Jogando com o Gedoz, às vezes ele ficava e eu voltava para pegar a bola ali perto dos zagueiros, junto aos volantes. É da minha característica procurar ajudar. Às vezes a bola não chega e o atacante quer participar do jogo, mas isso é normal, um recurso que acontece no jogo”, explica. Ele e os companheiros treinaram na tarde desta terça-feira, num trabalho tático ao comando de Paulo Bonamigo. O meia Felipe Gedoz passou por exames no final da tarde, após deixar o gramado da Curuzu com dores, ainda no primeiro tempo.

A função defensiva conseguiu dar mais agilidade ao meio, que na maior parte do jogo foi cercada pela adiantada defesa bicolor. Quando houve o espaço, os remistas conseguiram abrir o placar, com gol de Brenner. “Estou muito feliz que fiz essa estreia com gol, no clássico. Então acho que abre esse caminho para mais gols, já tinha feito dois. O caminho é esse, sempre tentar ajudar o clube da melhor maneira possível”, completa.

A sonhada classificação será decidida na próxima rodada, marcada para o sábado. A vitória do Caeté sobre o Bragantino tirou o Leão Azul da liderança do grupo C, com 13 pontos, atrás do Águia, que tem 13 e quatro vitórias, uma a mais que os azulinos. Logo atrás, com 11, vem o Independente, também de olho na vaga. Daí a necessidade de fazer uma boa partida, jogando com o apoio da torcida.

"Jogando dentro de casa fica difícil falar em empate. A gente tem que se impor. É óbvio que jogamos com o regulamento embaixo do braço, mas sabemos da nossa responsabilidade com a torcida, que vem em peso, então o mais importante é mostrar para eles o nosso potencial, classificando e pensando no mata-mata posteriormente. O clássico já foi. Agora tem que focar no Águia e na competição”. Remo e Águia jogam às 15h30, no Baenão.