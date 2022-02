Remo e Paysandu: após trocas de acusações, fotos de Curuzu e Baenão com dirigentes circulam na web

Remo e Paysandu tiveram um “terceiro tempo” do clássico, mas dessa vez na internet, com trocas de notas, acusações e reclamações em vários aspectos, um deles é sobre o local reservado pelo Paysandu à diretoria e parte do staff do Remo na Curuzu, que não tinha como assistir à partida e trabalhar.

Nesta terça-feira (22), fotos dos dois locais dos estádios circularam na internet. A primeira do clássico no Baenão, no ano passado. Os membros da diretoria e staff do Paysandu ficaram em um local reservado, do lado da Travessa das Mercês, porém, em uma estrutura metálica. Na foto aparecem pessoas ligadas ao clube, além do executivo de futebol Fred Gomes e do coordenador técnico Lecheva.

Diretoria e staff do Paysandu no Baenão

Já a outra foto, tirada no último domingo na Curuzu, aparecem pessoas ligadas ao Remo, como o diretor jurídico Pietro Pimenta e o ex-diretor de futebol Paulo Mota Filho, que estão em pé, em cima de uma cadeira, para poder assistir à partida, além de outros membros do clube.

Diretoria e staff do Remo na Curuzu

Nas notas dos clubes, o Remo reclamou do espaço pequeno, que não tinha como assistir à partida e nem como trabalhar. Já o Paysandu respondeu que atendeu o que diz o Regulamento Geral de Competições da CBF e disse que ficou em um local improvisado no Baenão e próximo de uma torcida organizada, no clássico pela Copa Verde de 2021.

A Federação Paraense de Futebol (FPF), responsável pelo campeonato e também por fiscalizar essa questão de estrutura mínima aos visitantes foi procurada pelo O Liberal, mas ainda não tivemos retorno.