Presidente do Remo relata agressões a membros da comissão técnica azulina na Curuzu

Os bastidores do clássico entre Paysandu x Remo ocorrido ontem, na Curuzu, renderam reclamações por parte do Remo. O presidente azulino, Fábio Bentes, conversou com a equipe de O Liberal e relatou agressões, arremessos de objetos ao ônibus do clube citou problemas de estrutura ao visitante no estádio bicolor.

Fábio Bentes citou ter que passar em um ambiente de torcedores para poder chegar ao estádio, acesso ao gramado por membros do marketing azulino, além de não ter conseguido assistir à partida, que segundo Bentes, é inadequado e sem acesso ao vestiário.

“Tivemos muitos problemas sim. Especialmente pra entrar e sair. Jogaram coisas no ônibus, motorista foi agredido, passamos por locais de circulação de torcedor, o acesso ao gramado de atletas também é complicado, porque não tem cobertura e jogaram coisas que podiam atingir os atletas”, disse.

O mandatário azulino informa ainda que membros da comunicação do clube foram hostilizados e uma pessoa agredida pela segurança do Paysandu.

“Tivemos inclusive problema com a nossa equipe de marketing que fica no gramado que foi muito hostilizada pela torcida e chegou a ser agredida por uma pessoa da segurança do Paysandu”, comentou.

Sobre o local destinado à delegação azulina, Bentes informou que apenas três pessoas conseguiram assistir de fato ao jogo e cintou que a quantidade de pessoas referentes ao staff está prevista no protocolo da Federação Paraense de Futebol (FPF), porém, o que foi designado ao Remo foi às cadeiras, sem acesso ao vestiário.

“Quanto a local para assistir ao jogo, eles deram uma cabine de 10 lugares mas que na prática só três conseguem acompanhar à partida na frente, pois tem um tapume que empata a visão de quem está atrás. Vale dizer que nossa delegação era de 21 pessoas (fora os que ficam no gramado) e a ida dessa quantidade é prevista no protocolo da FPF. Então o mínimo que esperávamos era local pra todos assistirem o jogo, mas eles queriam que os demais fossem para o outro lado e ficassem sem acesso ao vestiário, sendo que o sentido da delegação é ter acesso ao vestiário antes, no intervalo e depois do jogo e isso inclui nessa equipe nutricionista, fisiologista, fisioterapeuta, psicólogo, analistas e etc”, falou.

Fábio Bentes afirmou que o Estádio Baenão passou por reforma e que nela foi construído um espaço para os visitantes e que fica isolado, sem contato com a torcida, além do ônibus do time visitante ter acesso ao estádio, sem contato com os torcedores.

"No Baenão o ônibus entra no estádio e construímos um espaço pra 30 pessoas da equipe visitante. Tudo isso fica isolado e a circulação entre o vestiário e esse local se dá sem contato com torcida", finalizou.

O Remo vai formalizar a reclamação via Federação Paraense de Futebol. A equipe de O Liberal entrou em contato com o Paysandu, para saber sobre o que foi citado pelo presidente do Remo, mas ainda não tivemos retorno.