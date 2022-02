Parazão: Marciel se recupera de lesão e deve reforçar o Remo contra o Águia de Marabá

O Remo poderá ter um reforço importante na partida decisiva contra o Águia de Marabá no próximo sábado (20), às 15h30, pela última rodada da primeira fase do Parazão. O volante Marciel - contratado no início da temporada, mas que se recuperava de lesão - está na fase final de transição física. O jogador deverá estar, pelo menos, no banco de reservas no duelo contra o Azulão Marabaense.

VEJA MAIS

De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao Remo, Marciel é visto como uma esperança para o setor de meio de campo. Segundo a apuração, o jogador tem chamado a atenção da comissão técnica azulina devido ao bom desempenho nos treinos com o elenco.

Marciel foi anunciado como reforço do Remo em janeiro, mas em antes de integrar a equipe precisou passar por uma cirurgia para corrigir um problema no menisco do joelho esquerdo. O jogador foi liberado para os treinos no início de fevereiro e, desde então, vem conciliando atividades com bola e fisioterapia.

Com 26 anos, Marciel é natural de Porto Alegre (RS) e disputou a última temporada no Náutico, onde fez 40 partidas e marcou um gol. Ele começou a carreira nas categorias de base do Grêmio e passou pelo Fragata, Roma da Itália, Corinthians, Cruzeiro, Ponte Preta, Oeste, Vitória e Juventude.

Ficha técnica