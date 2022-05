Bonamigo acha injusta derrota no Sul e já pensa no Cruzeiro pela CB: 'O Remo não pode ser covarde'

A derrota para o Brasil de Pelotas-RS, no último sábado (7), pela Série C, ligou o "sinal de alerta" no Leão, que não conseguiu ser efetivo nas finalizações. O técnico azulino, Paulo Bonamigo, lamentou a postura do Remo no primeiro tempo, exaltou a segunda etapa da sua equipe e achou um resultado injusto, porém, já pensa no jogo contra o Cruzeiro-MG, pela Copa do Brasil, na próxima quinta-feira (12).

Bonamigo enfatizou a importância do segundo tempo contra o Brasil de Pelotas, quando o Remo teve um domínio da partida, porém, não teve competência para colocar a bola na rede e afirmou que a partida precisa servir de lição.

"Em termo estratégico não deu certo, não conseguimos fazer uma partida de aproximação, com bloco compacto. A ideia era tentar amenizar a pressão inicial ficando com a bola, sendo agressivo, mas a equipe ficou muito espaçada em campo, muito longe da nossa característica e isso fez com que o adversário crescesse em termos de marcação e tiveram dez minutos de domínio de jogo e foram efetivos. Na segunda parte tivemos o controle total, mas não conseguimos transformar em gols a superioridade de 65% de posse de bola. É uma derrota que tem que nos ensinar, em uma competição em que temos que entrar concentrados", disse.

Injusto

O comandante azulino lamentou o revés diante do Brasil e achou o resultado injusto, além de ter citado os pontos positivos do time em campo e no Rio Grande do Sul (RS).

"O segundo tempo foi mais dentro da nossa ideia central de jogo, na nossa primeira parte fomos pressionados, saímos com bola longa, sem transição, já na segunda parte o adversário procurou somente se defender e achei o resultado totalmente injusto, pois tivemos mais posses, mais conclusões e mais volumes e não conseguimos trazer o resultado positivo", falou.

Cruzeiro

Bonamigo já pensa no Cruzeiro-MG, na quinta-feira (12), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Leão venceu a primeira partida, no Baenão, por 2 a 1 e possui a vantagem do empate para seguir na competição.

"Vamos ter que mudar pois temos jogadores que não poderão atuar, como Pimpão, o Netto, atletas que já atuaram por outros clubes na Copa do Brasil. O importante é recuperarmos a atitude do segundo tempo, pois é uma partida decisiva, outra competição, temos que 'virar a chave' da Série C e pensar no jogo importantíssimo contra o Cruzeiro", falou.

Postura

Com o sinal de alerta ligado, Bonamigo pede uma equipe corajosa diante da Raposa, pela Copa do Brasil, na luta por uma cota milionária de R$3 milhões, caso passe às oitavas de final da competição mais democrática do futebol brasileiro.

"O Remo não pode ser covarde e ter pouca coragem. Vamos enfrentar uma equipe forte, densa, já fizemos uma partida muito equilibrada no Baenão. Temos alguns dias para trabalharmos, resgatar o emocional do grupo para que possamos entrar firmes na quinta-feira", finalizou.