Atacante do Remo deve ser emprestado para time paranaense, diz jornalista

Após o fim da Série C do Campeonato Brasileiro, o Clube do Remo está em processo de ajustes no elenco com dispensas, renovações e empréstimos de jogadores. Um dos emprestados será o atacante Felipinho, que deve jogar no Campeonato Paranaense 2025 pelo São Joseense, segundo o jornalista Carlos Ferreira.

Na temporada com o Remo, o jogador de 21 anos, fez 15 partidas com a camisa azulina, marcando três gols, sendo um no Campeonato Paraense, um na Copa Verde e um na Terceirona. O último jogo de Felipinho com o Leão foi no dia 29 de junho, quando o time encarou o Ferroviário, pela 11ª rodada da Série C, vencendo por 2 a 1.

No entanto, no início de agosto, o jogador sofreu uma entorse grau II no tornozelo esquerdo e ficou em tratamento no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (Nasp), tendo que se afastar do time para tratar, desfalcando o elenco de Rodrigo Santana na reta final da Terceirona.

Agora, no clube paranaense, Felipinho deve tentar elevar a campanha do São Joseense em busca do título. O clube, de São José dos Pinhais (PR), subiu para a elite do futebol do Paraná em 2021, e na última edição do estadual no início deste ano, terminou a campanha na 10ª colocação, na “porta” do rebaixamento.