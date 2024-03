Assistir ao vivo: técnico Gustavo Morínigo é apresentado no Remo; acompanhe a entrevista coletiva

Gustavo Morínigo, novo técnico do Remo, desembarcou em Belém nesta terça-feira (5) para iniciar sua trajetória no clube paraense. O treinador pousou na capital paraense no final da manhã acompanhado do auxiliar técnico paraguaio Diosnel Burgos e do preparador físico argentino Martín Gonzalez. Do Aeroporto de Val-de-Cans, a nova comissão técnica azulina se deslocou diretamente para o Baenão, onde, agora à tarde, ocorre a apresentação oficial e a primeira entrevista coletiva no comando do Leão Azul.

Assista à apresentação de Gustavo Morínigo no Remo:

VEJA MAIS