VÍDEO: Autor de gol contra para o Remo já havia marcado a favor Leão em lance semelhante

O Remo venceu o Avaí por 2 a 1, pela Série B, em um jogo marcado pela imprevisibilidade do início ao fim. VAR, expulsões e gols agitaram a partida. Mas um dos destaques acaba sendo o autor do gol contra que deu a vitória azulina: o zagueiro Alemão.

Esta não foi a primeira vez que o defensor de 30 anos marcou contra o próprio patrimônio e a favor do Leão Azul. Na Série D de 2015, no jogo de ida da fase quartas de final, contra o Operário-PR, o time azulino venceu por 1 a 0, gol contra do mesmo Alemão, também de cabeça.

Na partida de volta, no Mangueirão, em Belém, o Remo ganhou novamente, por 3 a 1 - gols de Welthon, Eduardo Ramos e Aleílson para o Leão e o próprio Alemão marcou para o Operário-PR. Com a soma dos resultados, a equipe paraense sacramentou o acesso à Série C.