Após vencer o Avaí, técnico do Remo mantém pés no chão: 'Buscando essa manutenção'

O Remo venceu o Avaí na noite de quinta-feira (16) por 2 a 1, em um duelo que agradou o técnico azulino, Felipe Conceição, segundo ele mesmo, em entrevista pós-jogo. De acordo com o comandante, apesar de continuar longe do Z4 (10 pontos) e estar mais próximo do G4 (oito pontos), o objetivo ainda é se salvar matematicamente.

"A gente continua com o objetivo da permanência, naquele número que todo mundo fala, de 45 pontos, [faltam] 12 pontos. Independente disso, a gente está buscando essa manutenção e é o objetivo principal. A gente não pode desviar do nosso caminho não", afirmou.

Com tantos desfalques de um desafio para o outro, Felipe Conceição aproveitou também para valorizar o trabalho do clube para preparar bem os jogadores. Neste momento, para Felipe Conceição, é importante saber gerir o grupo e evitar maiores perdas:

"A gente analisa muito e estuda muito o momento de cada um, sem expor nenhum atleta, principalmente os que estão voltando de lesão. Caso do Romércio, Vitor Andrade - que sentiu o adutor. A gente vai gerindo da melhor maneira essas situações. Isso demonstra a força do nosso trabalho diário", concluiu.