Assista aos gols da classificação do Remo para a semifinal da Copa Verde

O Remo venceu o São Raimundo-RR por 3 a 0 na noite de ontem, no Baenão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Verde. A equipe azulina contou com o apoio do torcedor, que lotou o estádio e fez a sua parte dentro de campo.

Com gols de Richard Franco, Muriqui e Jean Silva, o Leão avançou de fase e a gora espera quem passar de Paysandu x Princesa do Solimões-AM, que jogam hoje, às 20h, na Curuzu, em Belém. Na primeira partida, na cidade de Manacapuru (AM), as equipes empataram em 0 a 0. Quem vencer avança de fase, um novo empate leva a decisão da vaga para os pênaltis. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.

