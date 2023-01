Assista ao vivo Remo x Nacional-SP, pela segunda fase Copinha 2023; vídeo

Remo e Nacional-SP se enfrentam no primeiro mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Junior 2023. A partida começa às 12h45 no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo (capital). Assista ao vivo e com imagens:

Como chegam as equipes

O Leão avançou de fase após terminar na liderança do Grupo 31 da Copinha, à frente de Fortaleza, Juventus-SP e São Caetano. A equipe paraense está invicta na competição, com duas vitórias e um empate. O Remo venceu Fortaleza (1 a 0) e Juventus-SP (2 a 1) nas duas primeiras rodadas, garantindo a vaga no mata-mata de maneira antecipada. Contra o São Caetano, o técnico Eivaldo Junior mandou a campo uma equipe reserva e a partida terminou 1 a 1.

Já o Nacional-SP foi o vice-líder do Grupo 32, classificação assegurada na última rodada, com a vitória por 3 a 0 sobre o Juventude. Também fizeram parte da chave o XV de Piracicaba (líder) e o Alecrim (lanterna).

Próxima fase

O vencedor do jogo Remo x Nacional-SP vai enfrentar, na terceira fase, a equipe que se classificar do duelo entre XV de Piracicaba e Fortaleza.