Assista ao vivo Fortaleza x Remo, pela Copa São Paulo de Futebol Junior

Remo e Fortaleza estreiam na Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quinta-feira. O jogo começa às 15h15 no Estádio Rua Javari, na capital paulista. O Leão Azul e o Tricolor do Pici fazem parte do grupo 31 da Copinha. Além dos dois Leões, a chave também tem o Juventus-SP (anfitrião) e São Caetano-SP. O duelo de hoje será transmitido no Youtube. Acompanhe:

Assista Fortaleza x Remo ao vivo pela Copa São Paulo:

Copinha 2023

A Copa São Paulo reúne 128 equipes, divididas em 32 grupos com quatro times cada. Avançam os dois melhores para o mata-mata. O torneio é reconhecido como o principal envolvendo as categorias de base do futebol brasileiro. Todas as partidas do Leão Azul paraense terão transmissões via FPFTV e YouTube.

Ficha técnica

Fortaleza x Remo (Grupo 31)

Copa São Paulo de Futebol Júnior – 1ª rodada

Data: 4 de janeiro de 2023 – quarta-feira

Local: Estádio Rua Javari, em São Paulo

Horário: 15h15

Árbitro: Tarciano Jose de Lima

Árbitro Assistente 1: Claudio Rafael Ribeiro

Árbitro Assistente 2: Diogo Cruz Freire

Quarto árbitro: Alester Clauli da Costa Tambelli

VAR: Renan Santos Ferreira

Fortaleza: Bruno Guimarães; Júlio Henrique, Kauã Eduardo, Patrick Nunes e Matheus Oliveira; Fubá, Ryan Guilherme e Amorim; Riquelme, Carlos Daniel e Paulo Roberto. Técnico: Leandro Zago.

Remo: Ruan; Rodriguinho, Jonilson, Davi e Ely; Jomab, Henrique, Renan Tiago e Guty; Matheus Grecco e Kanu. Técnico: Eivaldo Júnior.