Assista ao gol do Remo contra a Tuna gravado por torcedor na arquibancada; vídeo

O Remo venceu a Tuna Luso por 2 a 1, na tarde deste sábado (26), no Estádio do Souza, pelo jogo de ida da semifinal do Parazão. A torcida do Leão compareceu no estádio cruzmaltino e saiu comemorando o triunfo que deu a vantagem à equipe azulina, de jogar pelo empate na partida de volta, no Baenão. O segundo gol remista foi marcado pelo volante Anderson Uchôa e foi gravado pelo torcedor Smith Ryaj, atrás do gol tunante.

Assista ao gol de Uchôa gravado da arquibancada do Souza

Leão Azul x Águia do Souza voltam a se enfrentar na terça-feira (29), às 20h, no Baenão, pelo jogo de volta da semifinal. O Remo joga pelo empate e a Tuna precisa vencer por dois gols para se garantir de forma direta, caso a Lusa vença por um gol de diferença a vaga será decidida nas penalidades. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.