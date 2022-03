Bonamigo exalta eficiência do Remo em vitória sobre a Tuna e convoca torcida jogo decisivo

Mais importante do que o desempenho foi o resultado. Esta foi a avaliação do técnico do Remo, Paulo Bonamigo, na vitória sobre a Tuna Luso no jogo de ida da semifinal do Campeonato Paraense, neste sábado, no Souza. Claro que a fala do treinador se refere ao momento do time na temporada e, no contexto, fazia alusão a outros jogos em que o Leão atuou bem, porém não conseguiu vencer.

"O adversário estava muito bem postado, principalmente no centro de campo, com muitos bons jogadores, a defesa também bem segura, então nós tínhamos que ter uma variação boa de jogo, tentar fazer o nosso jogo fluir, mas tem momentos que você não consegue ter uma superioridade em cima do adversário o tempo todo. Tivemos muitos bons momentos no jogo, principalmente na segunda parte, e o mais importante foi a vitória, porque muitas vezes nós tivemos performance melhor que a de hoje e não conseguimos vencer, e hoje, performando menos, nós conseguimos ser efetivos", avaliou Bonamigo.

O gramado também foi um tema tocado pelo técnico ao longo da entrevista coletiva pós-jogo. Na véspera da partida o estádio do Souza quase foi vetado por uma vistoria da Federação Paraense de Futebol, mas os principais pontos de lama foram parcialmente recuperados para a partida deste sábado.

"O gramado, quando não é bom, ele prejudica as duas equipes. Eu não posso ficar reclamando que somente foi para a nossa equipe. A gente tenta uma adaptação mais rápido possível, mas acho que semifinal é assim. Evidente que as duas equipes, jogando quarta e domingo, quarta e domingo, caia um pouco a intensidade. Foi importante quem entrou. Quem entrou está descansado e deram outro ritmo para a equipe, deram outra cara. Importante salientar nesse momento, que é o momento que para chegar numa final ou a um título, é possível realmente ter um grupo todo preparado no mesmo nível", reforçou o treinador azulino.

Remo e Tuna voltam a se encontrar na próxima terça-feira, às 20h, quando farão o jogo de volta da semifinal no Baenão. O Leão chega com a vantagem de poder empatar e ainda assim avançar para a final do Parazão. Já a Águia precisa de um triunfo por dois gols ou mais de diferença.

"Uma parte dessa decisão foi concluída com êxito, mas nós temos que jogar dentro do Baenão com o apoio do nosso torcedor, mais do que nunca eu acho que é o nosso 12º, 13º, 14º jogador tamanha torcida gigantesca que é do Remo. Precisamos que ela nos ajude nesse jogo na terça-feira à noite. [...] É uma vantagem que adquirimos, mas a gente respeita o adversário e sabe que temos mais 90 minutos para decidir essa vaga", concluiu.