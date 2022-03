Remo vence Tuna no Souza e larga na frente na semifinal do Campeonato Paraense

Remo e Tuna Luso fizeram mais um clássico equilibrado pelo Campeonato Paraense, mas, desta vez, com um vencedor. Depois de três empates consecutivos, neste sábado, no jogo de ida da semifinal, o Leão venceu por 2 a 1 jogando no Estádio do Souza, em Belém. Os gols da partida foram marcados por Erick Flores e Anderson Uchôa, para os azulinos, enquanto Paulo Rangel descontou para a Águia Guerreira.

As equipes voltam a se encontrar na terça-feira (29). O jogo de volta será no Estádio Baenão, do Remo, a partir das 20h. Com a vitória no jogo de ida, os azulinos chegam para o segundo confronto com a vantagem do empate.

> Veja como foi o jogo lance a lance

O jogo

O clássico começou pegado e faltoso. As equipes demonstravam até certo grau de nervosismo, mas Fidélis conseguiu a primeira finalização do jogo aos 2 minutos. O chute, porém, foi para fora. Pouco depois, aos 13, Fidélis também protagonizou o primeiro lance polêmico da partida.

Ele invadiu a área em velocidade, dividiu com Marlon e caiu pedindo pênalti, o que não foi atendido pelo árbitro. O atacante tunante ficou revoltado com o lance, socando o gramado, e por isso levou cartão amarelo de Andrey da Silva e Silva.

Assista a narração da partida:

Já o Leão só foi conseguir o primeiro lance de perigo efetivo aos 24. Marlon levantou na área e Brenner conseguiu o desvio de cabeça, porém o goleiro Allan defendeu. Aos 28, o time Cruz-Maltino perdeu um de seus titulares, Allyson, por lesão. Geovane entrou no lugar.

O Remo só foi melhorar no jogo após a parada técnica. Primeiro, Brenner arriscou da entrada da área aos 40 e mandou por cima, com perigo. Três minutos depois Marlon cobrou falta na medida, mas Allan salvou com a ponta dos dedos. E, aos 48, Erick Flores enfim abriu o placar: ele recebeu de Marco Antônio na área e tirou do goleiro. 1 a 0 Leão, que foi para o intervalo vencendo.

Volta fulminante

A vantagem azulina durou pouco. Logo no primeiro minuto da etapa final a Tuna conseguiu igualar o placar. Paulo Rangel se aproveitou do cochilo da defesa remista, recebeu passe de cabeça de Léo Rosa e desviou para o fundo das redes, livre de marcação: 1 a 1.

Mesmo sem chuva, o gramado pesado e ainda em partes enlameado do atrapalhou um futebol mais vistoso das equipes e deixou o meio de campo truncado.

Veja as fotos da partida

Vitória vem pelo alto

Com o desenrolar da partida, partes do campo foram ficando mais deterioradas, fazendo Leão e Águia investirem mais no jogo aéreo. Foi, assim, que o Remo voltou a ficar na frente.

Marlon cobrou escanteio da esquerda, no meio da área, mas Anderson Uchôa testar com força, para baixo, e vencer o goleiro Allan: 2 a 1 para o Mais Querido, aos 32. O reta final da partida foi de uma Tuna valente, que ainda tentou o empate, mas o Remo conseguiu cozinhar o jogo e confirmar a vitória.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Paraense - semifinal (ida)

Tuna Luso 1 x 2 Remo

Local: Estádio Francisco Vasques (Souza)

Horário: 15h30 (26/03/22)

Árbitro: Andrey da Silva e Silva

Assistente 1: Marcio Gleidson Correia Dias

Assistente 2: Carlos Eduardo Galeno Benevides.

Cartões amarelos: Dutra, Lucão e Fidélis (TUN); Ricardo Luz e Bruno Alves (REM)

Gols: Erick Flores (42'/1T), Paulo Rangel (1'/2T) e Anderson Uchôa (32'/2T)

TUNA: Allan; Léo Rosa, Romário, Lucão e Edinaldo (Dutra); Alysson (Giovane), Fidélis (Luan) e Kaíque; Neto Ribeiro (Alexandre), Paulo Rangel e Jayme (Araújo). Técnico: Emerson Almeida.

REMO: Vinícius; Ricardo Luz, Everton Sena, Marlon e Paulo Henrique (Lailson), Anderson Uchôa, Pingo (Paulinho Curuá), Marco Antônio (Ronald) e Erick Flores (Marciel); Bruno Alves (Rony) e Brenner. Técnico: Paulo Bonamigo.