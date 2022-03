Goleador contra a Tuna, volante do Remo avalia a vantagem e afirma: 'Não tem nada garantido'

A vitória do Remo pelo placar de 2 a 1, neste sábado (26), contra a Tuna, no Estádio do Souza, deixou o Leão Azul na vantagem para o confronto de volta, marcado para próxima terça-feira (29), às 20h, no Baenão. Autor do segundo gol azulino no clássico, o volante Anderson Uchôa falou que o duelo com a Lusa não está nada garantido.

Aos 31 anos e na sua segunda temporada defendendo as cores do Clube do Remo, Anderson Uchôa voltou a marcar contra a Tuna, no Souza e em uma semifinal de Parazão. Em 2021 ele também deixou a sua marca na Águia, dentro do Estádio Francisco Vasques. Mas para o volante, a vantagem não quer dizer quase nada e falou da qualidade da equipe da Lusa no Parazão.

"O confronto está aberto, sabemos da qualidade da Tuna e na terça temos que entrar ligados. A Tuna possui uma equipe muito boa e não tem nada garantido", disse.

Titular absoluto no time do técnico Paulo Bonamigo, Anderson Uchôa realizou 10 partidas e marcou seu primeiro gol na atual temporada.