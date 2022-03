Lateral da Tuna lamenta derrota para o Remo e pede alerta do time: 'levamos dois por falta de atenção'

Mesmo jogando em casa, no Estádio do Souza, a Tuna não conseguiu segurar o ímpeto do Remo e saiu de campo derrotada pelo placar de 2 a 1 neste sábado (26), pela primeira partida da semifinal do Campeonato Paraense. O lateral-direito Léo Rosa, cria da base do Remo, mas que atualmente defende a Tuna, lamentou o revés e pediu mais atenção da equipe.

Em entrevista à TV Cultura, o Camisa 2 da Lusa afirmou que o confronto está "aberto", citou os gols sofridos na partida e confia na classificação dentro do Baenão, na próxima semana.

"Fizemos um bom jogo, levamos dois gols de falta de atenção e o confronto está aberto. Sabemos que o Remo é forte no Baenão, mas nossa equipe também é grande e forte, é um clássico e esperamos reverter o placar", disse.

Remo x Tuna voltam a se enfrentar pela semifinal do Campeonato Paraense na próxima terça-feira (29), às 20h, no Estádio Baenão, em Belém. O Remo joga pelo empate para avançar à final, já a Tuna precisa de uma vitória por dois gols de diferença para conquistar a vaga de forma direta, caso a Águia derrote o Leão por um gol de diferença a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.