Tuna Luso x Remo: semifinal marca duelo particular entre os artilheiros do Parazão

Em uma tarde de encontros e reencontros, Tuna e Remo se enfrentam neste sábado (26), às 15h30, no Souza, pelo primeiro jogo da semifinal do Parazão. Aliás, o confronto coloca frente a frente os dois artilheiros do campeonato: os atacantes Paulo Rangel, da Lusa, e Bruno Alves, do Leão - ambos com seis gols.

Antes do duelo deste fim de semana, pelo mata-mata do estadual, a equipe de esportes de O Liberal conta um pouco da trajetória de ambos neste Campeonato Paraense.

Paulo Rangel: superando a inconsistência

Um dos principais nomes da Tuna Luso, Paulo Rangel, foi titular em todos os 12 jogos do time na temporada. No entanto, antes das quartas de final, só tinha marcado em uma partida: duas vezes contra o Paragominas, no início de fevereiro. Ou seja, PR9 passou em branco em 9 dos primeiros 10 jogos no ano.

Mas, nas quartas de final do Parazão, contra o Bragantino, Paulo Rangel foi decisivo. Dos cinco gols que a Tuna fez no somatório dos dois jogos contra o Tubarão - 5 a 1 -, Paulo Rangel marcou quatro. Com isso, o centroavante saltou de dois para seis gols em 2022 e mostrou que o faro de gol está de volta.

Bruno Alves: começo dos sonhos

Apesar de ser atacante, não era dos pés de Bruno Alves que o torcedor do Remo esperaria sair quase metade dos gols da equipe no ano (seis de 14). Especialmente pelo histórico do jogador, que atua mais pelo lado do campo, e que nunca havia marcado mais de três gols no mesmo ano.

Porém, 10 jogos depois, Bruno Alves dobrou a sua antiga marca em apenas três meses de Baenão. Além disso, o atacante apresenta até aqui uma consistência maior que a do próprio Paulo Rangel, rival na luta pela artilharia e centroavante de ofício. Não à toa, Bruno Alves marcou em cinco partidas, sendo cinco gols nos últimos cinco jogos.

Tuna x Remo

Quem levará a melhor neste duelo particular entre Paulo Rangel e Bruno Alves? A resposta começa a ser dada neste fim de semana, com o primeiro jogo das semifinais entre Tuna e Remo. Acompanhe a partida lance a lance pelo portal OLiberal.com.