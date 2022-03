Tá liberado! Após vistoria solicitada pelo Remo, agrônomo confirma clássico Tuna x Remo no Souza

O Estádio Francisco Vasques, da Tuna, recebeu uma vistoria da Federação Paraense de Futebol (FPF) na manhã desta sexta (25), em relação ao gramado do estádio. Ela foi feita pelo engenheiro agrônomo da FPF, Raimundo Mesquita, que garantiu a partida entre Tuna x Remo, marcada para este sábado (26), às 15h30, pelo primeiro jogo da semifinal.

O agrônomo Mesquita avaliou as condições do gramado do Souza e afirmou que 80% do gramado está apto para o jogo, porém, preocupa a situação das grandes áreas, que passa por ajustes pelos funcionários da Tuna.

“Foi avaliado de maneira mais incisiva, mas após o contato com o meteorologista José Raimundo de Abreu, (do Instituto Nacional de Meteorologia – Inmet) e ele nos assegurou que a probabilidade é baixa de chuvas intensas no dia do jogo. A Tuna também iniciou a recuperação do gramado desde quinta-feira e dentro das expectativas 80% do gramado está apto para o jogo, com preocupação nas duas grandes áreas”, disse, Mesquita.

Entenda o caso

O Remo solicitou junto à FPF, na tarde de ontem (24), uma vistoria no gramado da Lusa, após o desgaste do gramado da Lusa, após as disputas das quartas de finais entre Castanhal x Águia de Marabá e Tuna Luso x Bragantino em 24h no estádio.

Agenda

Tuna x Remo se enfrentam às 15h30 deste sábado (26), no Estádio do Souza, pela primeira partida da semifinal do Parazão. O jogo terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.